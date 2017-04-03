Бакинский метрополитен о мерах безопасности

2017-04-03 17:55 | www.oxu.az | 3

Меры безопасности в Бакинском метро не доставляют никаких неудобств пассажирам.

Как передает Oxu.Az, об этом Report заявил глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

«За безопасностью в Бакинском метро напрямую следят министерство внутренних дел (полиция) и органы безопасности. Они, как обычно, обеспечивают безопасность на высоком уровне. У пассажиров нет никаких поводов для беспокойства», - добавил Н.Пашаев.

Э.А.