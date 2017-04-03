Вы печете блины, а мы – шор-гогал (ФОТО)

2017-04-03 18:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В России и Азербайджане встретили день весеннего равноденствия.

Новруз – особенный праздник для тюркских народов. Это и наступление Нового года, и начало весны, и символ вечного обновления. В многонациональной России Новруз отмечают в Башкирии и Татарстане, в Дагестане и Чечне – и везде праздник имеет неповторимый местный колорит, который будет интересен каждому. А если говорить о других странах, то любой, кто видел торжества по поводу Новруз байрам в Азербайджане, навсегда сохранит об этом самые яркие и прекрасные воспоминания.

Как говорит руководитель Московского международного центра мультикультурализма Наталия Красовская, Новруз во многом схож с привычными для россиян праздниками. «По эмоциональному настрою день весеннего равноденствия можно сравнить с русской Пасхой: все плохое уходит в прошлое, жизнь озаряется новым светом надежд. Есть даже похожие традиции: например, принято красить яйца и ставить их на стол. Только в Новруз байрам это имеет свое особое значение: яйцо кладут на зеркало и ждут, когда оно качнется – это символизирует начало нового года. Новруз байрам, как и Пасху, все встречают в новой одежде, а все кругом должно быть чистым, идеально вымытым. Наконец, принято делать подарки - причем абсолютно всем. Если у вас в соседях есть христиане или иудеи – они все равно обязательно должны получить подарок в Новруз байрам, чтобы их домов тоже коснулась благодать. В Азербайджане, где люди всех религий живут в мире и дружбе, эта традиция соблюдается свято», - рассказывает эксперт.

Россияне, побывавшие в Азербайджане в дни весеннего солнцестояния, охотно делятся своими впечатлениями и очень советуют увидеть все своими глазами. Максим и Лиля из Ростова в прошлом году были в Азербайджане у своих родственников: мама Лили – бакинка, которая когда-то приехала учиться в Москву и вышла замуж за выпускника Нахимовского училища. Как рассказывает Максим, он ни разу в Азербайджане не был, да и Лиля бывала только в детстве, и лишь через год после бракосочетания они приехали в гости к родным, которых видели только на свадьбе. «Нам сказали, что Новруз байрам это семейный праздник и очень красивый, но я не понимал, насколько! Здесь он отмечается с большим размахом, причем что в больших городах, что в деревне традиции одинаковые: должны быть скачки на конях и верблюдах, канатоходцы и борцовские поединки – значит, будут. Любой гость – это как солнце в доме. Ребятишки бегают из дома в дом с мешочками, и им кладут туда конфеты – то есть это как наши колядки. И еще прыгают через костры – огонь сжигает все плохое, человек очищается», - рассказывает Максим.

Отдельное удовольствие - это праздничный стол, в центре которого всегда стоит сямяни – блюдо с пророщенной пшеницей, а вокруг нее семь блюд, названия которых начинается на «с». Король стола – праздничный плов, который делают по особому рецепту. Но самое главное – это сладости: шекербура, пахлава, бадамбура символизируют надежды на приятную и легкую жизнь в течение всего будущего года. И обязательно рядом с сямяни должны стоять шор-гогал – маленькие символы солнца.

«Вот вы в России весной печете блины, а мы шор-гогал, - говорит Адиля, студентка Московского лингвистического университета. – Это такие слоеные булочки с соленой начинкой из аниса, шафрана, фенхеля, кунжута… Чтобы их правильно сделать, надо постараться, но оно того стоит. Когда из печи достаешь, пахнет на весь дом. Маленькое солнышки, надо обязательно хоть один, да съесть, и угостить всех, кто придет в гости».

День солнцестояния наступает 21 марта – и в Уфе и Баку, Гяндже и Казани люди поздравляют друг друга с наступлением весны. И как замечает руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев, этот праздник как никакой другой подчеркивает, сколько общего между народами двух братских стран. «Надежды, радость, любовь, доверие, желание добра и мира – это свойственно всем людям на земле, и я думаю, что неслучайно традиции наши во многом оказываются так близки, и праздники друг друга оказываются для нас общими. Сотни лет Россия и Азербайджан жили бок о бок, много делали друг для друга, у нас общая история и общее будущее».