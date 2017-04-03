Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования главе России

2017-04-03 19:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник выразил соболезнования Президенту России Владимиру Путину.

"Глубоко потрясен известием о человеческих жертвах в результате взрыва, произошедшего в метро Санкт-Петербурга. Мы решительно осуждаем любые действия, направленные против ни в чем неповинных мирных граждан. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в письме главы государства.