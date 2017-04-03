МИД Азербайджана распространило заявление в связи с терактом в Санкт-Петербурге

2017-04-03 20:02 | www.apa.az | 3

"Мы решительно осуждаем кровавые террористические акты, совершенные в метро в Санкт-Петербурге, ставшие причиной смерти и ранений множества людей.

Как передает АПА, об этом говорится в распространенном МИД Азербайджана заявлении в связи с террористическим актом, совершенным в Санкт-Петербурге.

«Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших в результате этих террористических актов, дружественной и соседней России, разделяем вашу скорбь и желаем раненым скорейшего исцеления. Как страна, страдающая от терроризма, Азербайджан решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях и твердо поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с ним", - говорится в заявлении.