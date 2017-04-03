Почему не арестовывают торговцев кониной?

2017-04-03 18:04 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане в последнее время появляются новости о том, что потребителям вместо нормального мяса продают конину и ослятину.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Государственная ветеринарная служба ведет работы в этом направлении и информирует общественность. Иногда бывает так, что один человек несколько раз совершает подобные нарушения.

По словам пресс-секретаря Государственной ветеринарной службы Йолчу Ханвелиева, если человек совершает подобные действия в первый раз, Служба штрафует его на 200 манатов, а во второй раз – на 300 манатов. Кроме того, вопрос расследуют и правоохранительные органы.

По словам председателя Общества свободных потребителей Эюба Гусейнова, согласно статье 447 Кодекса административных правонарушений, если потребителя обманули на сумму до 40 манатов, то за это полагается штраф от 350 до 500 манатов для физических лиц, от 1500 до 2000 манатов для должностных лиц и от 4000 до 6000 манатов для юридических лиц:

«Если потребителя обманули на сумму выше 100 манатов, то за это полагается уголовная ответственность. Согласно соответствующей статье УК, если подобный инцидент привел к смерти человека, то за это полагается от 3 до 7 лет лишения свободы».

A.M.

