Азербайджан и Казахстан обсудили экспорт нефти с "Кашагана" по БТД

2017-04-03 19:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев и его казахстанский коллега Канат Бозумбаев на встрече в Баку обсудили вопрос транспортировки нефти с гигантского месторождения "Кашаган" по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), сообщили Trend в понедельник в министерстве энергетики страны.

Встреча министров состоялась в рамках официального визита в Азербайджан президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Натиг Алиев в ходе встречи отметил, что для дальнейшего усиления связей между двумя странами необходимо осуществить ряд мер в рамках межправительственной комиссии.

"С целью повышения товарооборота между двумя странами и максимального использования их экспортно-импортного потенциала в мае в Баку состоится 14-е заседание азербайджано-казахстанской межправкомиссии", - сказал министр.

Бозумбаев, в свою очередь, отметил, что Казахстан со своей стороны предпримет аналогичные меры, и предложил провести встречу на уровне замминистров в первой декаде мая для обмена идеями и предложениями.

Стороны также обсудили вопросы возможной транспортировки нефти с казахстанского месторождения "Кашаган" на мировые рынки по трубопроводу БТД.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov