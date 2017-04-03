В Ницце за подготовку теракта арестованы две девочки

2017-04-03 18:14 | www.oxu.az | 2

Во французской Ницце арестованы две девочки, которых подозревают в подготовке террористического акта.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Лента.ру, спецоперация полиции прошла в пятницу, 31 марта, но известно о ней стало только сейчас. Одной из арестованных — 14 лет, второй — 15, их имена и этническая принадлежность не разглашаются.

Во время обыска в квартирах девочек стражи порядка обнаружили доказательства того, что они планировали совершить террористическую атаку. Пока неясно, насколько далеко зашли их приготовления.

Н.О.