В Баку обвиняемый освобожден в зале суда

2017-04-03 18:24 | www.oxu.az | 3

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Акифа Нифталиева, обвиняемого в мошенничестве.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на процессе под председательством Рауфа Алиева был вынесен приговор.

Решением суда А.Нифталиев был выпущен на свободу в зале суда.

Отметим, что А.Нифталиев обвиняется в том, что, злоупотребляя доверием жителя Баку, путем мошенничества выманил у него 100 голов скота, нанеся ему ущерб в размере 15 тыс. манатов.

A.M.

