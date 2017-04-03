На станции "Площадь Восстания"в Санкт-Петербурге обезвредили самодельное взрывное устройство

2017-04-03 19:32 | www.trend.az | 3

Самодельное взрывное устройство обезврежено на станции метро "Площадь восстания" в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

"На станции метро "Площадь восстания" было обнаружено и своевременно обезврежено самодельное взрывное устройство. Специальные службы и правоохранительные органы продолжают в оперативном режиме предпринимать меры по выявлению и предотвращению террористических угроз", - говорится в релизе.