Жителей столицы просят не парковаться в центре

2017-04-03 18:34 | www.oxu.az | 3

Организатор соревнований «Формулы 1» в Баку - Операционная компания «Бакинское городское кольцо» обратилось к жителям столицы.

Как передает Oxu.Az, «Бакинское городское кольцо» продолжает работы по установке барьеров безопасности в связи с Гран-при Азербайджана, которое состоится 23-25 июня этого года.

На оставшейся части улицы Зарифы Алиевой между проспектом Бюль-Бюля и улицей Расула Рза с 3 апреля в течение нескольких дней только в ночные часы (с 22:00 до 06:00) на обочинах дороги будут устанавливать барьеры.

В указанный срок жителей столицы просят не останавливать автомобили в этой части трека. В противном случае транспортное средство будет на эвакуаторе доставлено на ближайшую парковку.

Э.А.

