Азербайджан и Казахстан сверили часы и нацелились на расширение сотрудничества

2017-04-03 19:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В понедельник завершился двухдневный официальный визит в Баку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

За 25 лет независимости две страны, которые связаны общей историей, культурой, религией и языком, построили взаимовыгодное сотрудничество и по праву называют друг друга стратегическими партнерами.

О братских связях между Азербайджаном и Казахстаном, о высоком уровне двустороннего сотрудничества и большом потенциале для его дальнейшего наращивания в ходе сегодняшних переговоров на высшем уровне говорилось неоднократно.

В ходе встречи Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что позиции Азербайджана и Казахстана полностью совпадают по всем обсуждаемым вопросам. Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, выразил уверенность, что нынешний визит и переговоры заложат новые основы укрепления торгово-экономических и политических отношений и повлияют на дальнейшее сближение двух и стран.

Азербайджан и Казахстан сотрудничают практически во всех сферах, начиная с культуры и образования и заканчивая сельским хозяйством, экологией, обороной и борьбой с терроризмом. В Казахстане проживает более чем 130-тысячная азербайджанская диаспора. Азербайджан и Казахстан практически всегда выступают единым фронтом в рамках международных организаций и имеют схожие позиции по большинству региональных и международных вопросов. Казахстан, несмотря на свое присутствие в едином интеграционном объединении и в военном союзе с Арменией, всегда поддерживает Азербайджан в нагорно-карабахском конфликте.

Иными словами, Азербайджану и Казахстану всегда есть что обсудить, и повестка визита Назарбаева в Баку была достаточно обширна. Однако сотрудничество двух стран не ограничивается двусторонним форматом – обе страны являются участниками ряда международных проектов – в транспорте, энергетике, информационных технологиях, которые открывают большие перспективы как для Азербайджана и Казахстана, так и для региона в целом.

Экономические связи между Азербайджаном и Казахстаном должны выйти на новый уровень еще ввиду того, что обе страны придерживаются политики диверсификации экономик.

Прежде всего обе страны заинтересованы в использовании своих транзитных возможностей и превращении в международные транспортные хабы. Транспортная инфраструктура двух стран активно развивается. В Казахстане в конце 2016 года запущен новый паромный порт Курык, расширен порт Актау, в последние годы работающий на пределе своих возможностей. В Азербайджане построен новый международный морской торговый порт, и на этой неделе из порта Курык в Бакинский порт был отправлен первый груз. Кроме того, осенью 2017 года планируется завершить строительство железной дороги Баку-Тбилиси- Карс, которая поможет ускорить транспортировку грузов из Центральной Азии.

Сейчас Азербайджан и Казахстан работают над продвижением совместного транспортного проекта - Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), предполагающего грузовые перевозки из Китая через Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию и Украину в Европу. В конце прошлой недели реализацию этого проекта в Баку в очередной раз обсудили главы железных дорог и портов Азербайджана, Казахстана и Грузии. Между ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" и АО "Казахстанские железные дороги" подписан договор о создании совместного предприятия в сфере грузовых перевозок по ТМТМ. В ближайшем будущем и Азербайджан, и Казахстан планируют задействовать на Каспии уникальные паромы, а подписанный договор станет полезным для деятельности этих паромов.

В последние годы наблюдается рост в объеме транскаспийских перевозок: товары перевозятся из Китая, Турции, Украины, а с введением в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс товары будут поступать в Европу и обратно.

Транскаспийский транспортный маршрут – это наиболее короткий путь из Китая в Европу, и с учетом выгодных тарифов он обещает быть исключительно привлекательным для международных перевозчиков. Неудивительно, что транспортное сотрудничество было одной из основных тем переговоров в ходе визита Назарбаева в Баку.

Безусловно, Казахстан сегодня заинтересован в новых рынках для поставок своей продукции, а из Азербайджана готов импортировать сельхозпродукцию.

Дело в том, что западные регионы Казахстана по климатическим условиям непригодны для развития сельского хозяйства, существует серьезная нехватка воды, в некоторых города работают опреснители. Поэтому данные регионы привлекательны как рынок сбыта сельхозпродукции.

Что касается энергетики, она является основным источником доходов как в Азербайджане, так и в Казахстане. Сегодня обе страны активно работают над развитием ненефтяного сектора, однако нефтедобыча продолжает оставаться важным сектором экономики, и сотрудничество в этой сфере представляет взаимный интерес. Казахстан не раз приглашал опытных азербайджанских нефтяников к участию в проекте по разведке перспективных недр Прикаспийской впадины. Кроме того, Казахстан, многие нефтяные месторождения которого уже прошли пик добычи, планирует масштабную разведку на суше в надежде открыть новые месторождения. Привлечение иностранных инвесторов в эти проекты, тем более имеющих большой опыт в нефтяной сфере, также интересует Казахстан.

Помимо этого, осенью 2016 года после многочисленных отсрочек и долгих лет ожидания Казахстан, наконец, начал добычу нефти на месторождении Кашаган - одном из крупнейших в мире. В результате производство нефти в Казахстане пошло вверх. В 2017 году только на этом месторождении Казахстан планирует добыть 8,9 миллиона тон нефти. Удобным путем транспортировки кашаганской нефти на импорт может стать маршрут через Азербайджан, Грузию, Черное море и далее в Европу. Только по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан можно будет ежесуточно экспортировать 150 тысяч баррелей нефти. Кроме того, возможна транспортировка кашаганской нефти по азербайджанской железной дороге. Однако для увеличения поставок казахстанской нефти через Азербайджан необходимо строительство Казахстанской Каспийской системы транспортировки. Можно предположить, что этот вопрос также не был обойден в ходе сегодняшних переговоров, которые будут иметь продолжение в мае в рамках XIV заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Еще одним важным вопросом, обсужденным в ходе визита, была возможность увеличения несколько снизившегося в последние годы на фоне мирового экономического кризиса товарооборота. По словам Нурсултана Назарбаева, есть возможность нарастить взаимную торговлю в несколько раз в ближайшие два - три года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что подписанные сегодня соглашения и достигнутые договоренности будут способствовать достижению этих целей.

Учитывая значимость Турции для Казахстана, Азербайджан может сыграть также роль моста в сближении их отношений, что может быть выражено как в двустороннем формате, так и в создании трехстороннего формата экономического сотрудничества. Это способствует увеличению взаимного товарооборота и инвестиций.

Кроме того, в ходе визита Нурсултан Назарбаев в очередной раз высказался в поддержку территориальной целостности Азербайджана и за решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках резолюций ООН. Назарбаев отметил, что решение этого конфликта отвечает интересам как азербайджанского, так и армянского народов, и выразил готовность оказать всяческую поддержку для его мирного решения. Поддержка в этом вопросе со стороны Казахстана, с каждым годом все более активно участвующего в международных инициативах и недавно избранного в Совет безопасности ООН, для Азербайджана очень важна.

Таким образом, переговоры между двумя странами на высшем уровне еще раз подтвердили хорошо известный факт – азербайджано-казахстанские отношения могут быть примером для подражания.

Елена Косолапова, обозреватель Trend