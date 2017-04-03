Посол Турции в БГУ встретился со студентами-соотечественниками (ФОТО)

2017-04-03 19:53 | www.trend.az | 3

Посол Турции Эркан Озорал посетил Бакинский государственный университет (БГУ). Ректор, академик Абель Магеррамов, приветствуя гостя, выразил удовлетворение развитием связей с университетами Турции, говорил о применяемой практике «двойных дипломов», упомянул про недавно подписанные соглашения с тремя вузами братской страны.

Посол Эркан Озорал, в свою очередь, указал на важность проектов, осуществляемых в сфере науки и образования между университетами двух стран.

Затем гость встретился со студентами из Турции, обучающимися в БГУ. Посол выслушал пожелания и предложения студентов, поинтересовался их проблемами, дал им свои советы. В конце встречи были даны ответы на вопросы студентов.