В Китае перевернулся грузовик: 12 человек погибли, 19 ранены

2017-04-03 22:08 | www.apa.az | 4

Грузовик перевернулся в китайской провинции Хунань, погибли 12 человек, пострадали еще 19.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в районе Сусянь городского округа Чэньчжоу.Водитель грузовика и представитель компании-оператора задержаны. Пострадавшие доставлены в больницу.

По данным портала Sina, авария произошла, когда грузовик, в кузове которого находились люди, возвращался с работ по озеленению.

Причина аварии устанавливается. Ведется расследование.