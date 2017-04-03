В Китае перевернулся грузовик: 12 человек погибли, 19 ранены
2017-04-03 22:08 | www.apa.az | 4
Грузовик перевернулся в китайской провинции Хунань, погибли 12 человек, пострадали еще 19.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в районе Сусянь городского округа Чэньчжоу.Водитель грузовика и представитель компании-оператора задержаны. Пострадавшие доставлены в больницу.
По данным портала Sina, авария произошла, когда грузовик, в кузове которого находились люди, возвращался с работ по озеленению.
Причина аварии устанавливается. Ведется расследование.