Один из раненых при теракте в Петербурге - азербайджанец

2017-04-03 22:52 | www.apa.az | 4

Один из раненых в результате совершенного сегодня в Петербурге теракта оказался азербайджанцем.

Как передает российское бюро АПА, представитель азербайджанской диаспоры в Санкт-Петербурге Эльшан Хамзаев подтвердил ранение 28-летнего Заура Велиева.

По словам Э.Хамзаева, пострадавший помещен в больницу «НИИ скорой помощи им. И. Джанелидзе».

Как сообщили АПА в больнице, состояние Заура Велиева оценивается как средней степени тяжести.

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Составлен предварительный список раненых при взрыве в метро в Cанкт-Петербурге.

Как передает АПА со ссылкой на “Life.ru”, в настоящий момент обнародованы имена 16 человек.

Есть вероятность, что один из них, 28-летний Заур Велиев является азербайджанцем.