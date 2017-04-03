Один из раненых при теракте в Петербурге - азербайджанец
2017-04-03 22:52 | www.apa.az | 4
Один из раненых в результате совершенного сегодня в Петербурге теракта оказался азербайджанцем.
Как передает российское бюро АПА, представитель азербайджанской диаспоры в Санкт-Петербурге Эльшан Хамзаев подтвердил ранение 28-летнего Заура Велиева.
По словам Э.Хамзаева, пострадавший помещен в больницу «НИИ скорой помощи им. И. Джанелидзе».
Как сообщили АПА в больнице, состояние Заура Велиева оценивается как средней степени тяжести.
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Составлен предварительный список раненых при взрыве в метро в Cанкт-Петербурге.
Как передает АПА со ссылкой на “Life.ru”, в настоящий момент обнародованы имена 16 человек.
Есть вероятность, что один из них, 28-летний Заур Велиев является азербайджанцем.