Состояние раненого в Санкт-Петербурге азербайджанца средне тяжелое - ОБНОВЛЕНО-1

2017-04-04 00:40 | www.apa.az | 4

Состояние получившего ранения в результате теракта в петербургском метро азербайджанца Заура Велиева средне тяжелое.

Об этом российскому бюро АПА сообщил представитель азербайджанской диаспоры в Санкт-Петербурге Эльшан Хамзаев. По его словам, 28-летний З.Велиев помещен в хирургическое отделение больницы «НИИ скорой помощи им. И. Джанелидзе».

«По словам врачей, Заур Велиев находится в сознании. Он сам общался с докторами. По словам медиков, состояние З.Велиева оценивается как средней степени тяжести», сказал Э.Хамзаев. По его словам, Заур Велиев является жителем города Орёл, а не Санкт-Петербурга.

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22:52

Один из раненых в результате совершенного сегодня в Петербурге теракта оказался азербайджанцем.

Как передает российское бюро АПА, представитель азербайджанской диаспоры в Санкт-Петербурге Эльшан Хамзаев подтвердил ранение 28-летнего Заура Велиева.

По словам Э.Хамзаева, пострадавший помещен в больницу «НИИ скорой помощи им. И. Джанелидзе».

Как сообщили АПА в больнице, состояние Заура Велиева оценивается как средней степени тяжести.

Отметим, что сегодня в результате взрыва в петербургском метро погибли 10 человек, 47 получили ранения.

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Составлен предварительный список раненых при взрыве в метро в Cанкт-Петербурге.

Как передает АПА со ссылкой на “Life.ru”, в настоящий момент обнародованы имена 16 человек.

Есть вероятность, что один из них, 28-летний Заур Велиев является азербайджанцем.