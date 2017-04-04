Состояние раненого в Санкт-Петербурге азербайджанца средне тяжелое - ОБНОВЛЕНО-1
2017-04-04 00:40 | www.apa.az | 4
Состояние получившего ранения в результате теракта в петербургском метро азербайджанца Заура Велиева средне тяжелое.
Об этом российскому бюро АПА сообщил представитель азербайджанской диаспоры в Санкт-Петербурге Эльшан Хамзаев. По его словам, 28-летний З.Велиев помещен в хирургическое отделение больницы «НИИ скорой помощи им. И. Джанелидзе».
«По словам врачей, Заур Велиев находится в сознании. Он сам общался с докторами. По словам медиков, состояние З.Велиева оценивается как средней степени тяжести», сказал Э.Хамзаев. По его словам, Заур Велиев является жителем города Орёл, а не Санкт-Петербурга.
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22:52
Один из раненых в результате совершенного сегодня в Петербурге теракта оказался азербайджанцем.
Как передает российское бюро АПА, представитель азербайджанской диаспоры в Санкт-Петербурге Эльшан Хамзаев подтвердил ранение 28-летнего Заура Велиева.
По словам Э.Хамзаева, пострадавший помещен в больницу «НИИ скорой помощи им. И. Джанелидзе».
Как сообщили АПА в больнице, состояние Заура Велиева оценивается как средней степени тяжести.
Отметим, что сегодня в результате взрыва в петербургском метро погибли 10 человек, 47 получили ранения.
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Составлен предварительный список раненых при взрыве в метро в Cанкт-Петербурге.
Как передает АПА со ссылкой на “Life.ru”, в настоящий момент обнародованы имена 16 человек.
Есть вероятность, что один из них, 28-летний Заур Велиев является азербайджанцем.