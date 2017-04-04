Президент Ильхам Алиев: “Конфликт в Нагорном Карабахе должен быть урегулирован в рамках резолюций, принятых Советом Безопасности ООН”

2017-04-04 01:49 | www.apa.az | 4

«Сегодня мы обсудили вопросы, связанные с урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Я проинформировал Нурсултана Абишевича о нынешней ситуации в деле урегулирования. Наша позиция отражена также в Совместной декларации, которая была только что подписана».

Как передает АПА, б этом в понедельник сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым заявлении для печати.

«Конфликт должен быть урегулирован в рамках норм и принципов международного права, решений, резолюций международных организаций, в первую очередь, Совета Безопасности ООН, который принял 4 резолюции, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских сил с оккупированных территорий. Решение должно быть принято в рамках суверенитета, международно признанных границ и территориальной целостности Азербайджана, и эти основные пункты урегулирования нашли отражение в подписанной сегодня Декларации. Это еще один знак принципиальной позиции Казахстана по урегулированию конфликтов, которые должны быть урегулированы на основе норм и принципов международного права, а также знак отношения к нашей стране», сказал глава государства.