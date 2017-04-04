Мехрибан Алиева: “Государство с особым вниманием подходит к восстановлению здоровья раненых в боях солдат"

2017-04-04 02:01 | www.apa.az | 4

“Азербайджанское государство с особым вниманием подходит к восстановлению здоровья солдат, раненых, получивших травмы в боях за территориальную целостность нашей страны. Азербайджанскому государству и азербайджанскому народу дорог каждый солдат. Азербайджанское государство готово предпринять все необходимые шаги для вашего скорейшего возвращения к нормальной жизни”.

Как передает АПА, об этом первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сказала в понедельник на встрече с группой солдат и офицеров азербайджанской армии, получивших ранения в ходе апрельских боев.

«По моему поручению к каждому из вас будет применен индивидуальный подход, и вы будете обеспечены современными протезами, способствующими нормальной динамике движения. По моему поручению была создана специальная рабочая группа. Люди, работающие в этой группе, будут осуществлять как обеспечение протезами, так и их техническое обслуживание на последующем этапе. В течение двадцати дней все необходимые работы будут проведены, и мне будет представлен итоговый отчет. Через некоторое время специалисты нам расскажут о самых передовых технологиях в этой сфере. Я уверена в том, что после того, как эти шаги будут предприняты, ваше возвращение к нормальной жизни, восстановление здоровья еще более ускорятся. Я не сомневаюсь, что в будущем вы еще многое сделаете для Азербайджана, для Родины.

На встрече при участии Мехрибан Алиевой был представлен проект "Обеспечение высокотехнологичными протезами солдат и офицеров, раненых в апрельских боях 2016 года".