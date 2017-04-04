Cледствие проверяет причастность к взрыву в Петербурге уроженцев Средней Азии

2017-04-04 02:22 | www.apa.az | 3

Следствие проверяет причастность к теракту в метро в Санкт-Петербурге двух уроженцев Средней Азии - мужчины и девушки.

Как передает АПА, об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Они попали в поле зрения правоохранителей после просмотра записей с камер видеонаблюдения. Их личности устанавливаются", - сказал источник.

По предварительным данным, они уроженцы Средней Азии, им примерно около 20 лет. "Ориентировки на них будут разосланы в отделения полиции", - сообщили в правоохранительных органах.