Мехрибан Алиева: “Апрельские события продемонстрировали единство азербайджанского народа"

2017-04-04 03:32 | www.apa.az | 4

“Апрельские события продемонстрировали мощь Азербайджанского государства, единство азербайджанского народа. Сегодня азербайджанская армия - мощная армия, полностью оснащенная необходимым современным оружием и техникой. Азербайджанские солдаты, проявив высокий профессионализм, патриотизм, героизм освободили часть земель, находящихся под оккупацией”.

Как передает АПА, об этом первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сказала 3 апреля на встрече с группой солдат и офицеров азербайджанской армии, получивших ранения в ходе апрельских боев.

«Азербайджан - миролюбивая страна, и именно поэтому хочет мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и на протяжении более 20 лет ведет переговоры. Вместе с тем, Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих земель. Что делает армянский солдат на азербайджанской земле?! Присутствие армянского солдата на азербайджанской земле является причиной конфликта и потерь. Я хочу обратиться к армянским матерям и сказать - не допускайте, чтоб ваши сыновья становились жертвами захватнической политики, не поддерживайте захватническую политику. Ни один народ не хочет чтобы была война. Уверена, что и армянский народ не хочет. Мы хотим урегулировать этот конфликт мирным путем. Азербайджанское государство, народ Азербайджана и азербайджанская армия выступают в этом вопросе полностью с единой позиции. Правда и справедливость на нашей стороне. Уверена, что этот конфликт найдет свое решение в скором времени».