Министр здравоохранения России: “Четверо пострадавших при взрыве в метро находятся в тяжелом состоянии”

2017-04-04 04:01 | www.apa.az | 3

В связи с терактом в Санкт-Петербурге в стационарах находятся 45 пациентов

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"На сегодняшний день в стационарах 45 пациентов, на текущий момент 11 погибших, информация уточняется", - сказала она.

По ее словам, в настоящее время состояние четверых пациентов НИИ Джанелидзе оценивается как крайне тяжелое.