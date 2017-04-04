В России неизвестные расстреляли двоих полицейских
2017-04-04 04:27 | www.apa.az | 4
Неизвестные расстреляли двух полицейских в Астрахани, которые приехали на оформление ДТП.
Как передает АПА, об этом РИА Новости сообщили в УМВД по региону.
"Сотрудники полиции приехали на оформление ДТП. Во время оформления их расстреляли, предположительно, из огнестрельного оружия, двое сотрудников полиции скончались", - пояснили в УМВД по области.
Сообщается, что в розыск объявлена "Газель", где могут находиться четверо подозреваемых. Убитые сотрудники полиции имели звания лейтенант и старший лейтенант. У одного из них остались двое детей.