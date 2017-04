Bakıda ilk dəfə tanınmış Britaniyali müğənni DUA LIPA çıxış edəcək

8 İyul ilk dəfə olaraq, "ELEKTRA EVENTS HALL" səhnəsində tanınmış Britaniyali müğənni DUA LIPA çıxış edəcək.

DUA LIPA "BE THE ONE", "BLOW YOUR MIND (MWAH)" mahnılarından daha sonrada məşhurlaşdı. 16 yaşında Dua Lipa modelolaraq karyeraya başlayıb. Atası, Dukagjin o zamanlar rok ifaçısı olub və məşhur müğənni də atasının ifalarına qulaq asaraq böyüyüb. 14 yaşında Christina Aguilera, Nelly Furtado kimi məşhur ifaçıların musiqiləri "cover" edərək öz Youtube hesabında paylaşmağa başlayıb. Eyni zamanda o bu ərəfədə öz musiqilərini yazmağa başlayıb. 2015-ci ildə DUA LİPA ilk albomunun debütunu Warner Bros. Records ilə edir. 2015-ci ilin Avqust ayında isə o "New Love" adlı ilk mahnısını təqdim edir.

Bu yayın ən qızmar konsertini qaçırma, Hamınızı gözləyirik!

Biletlər tezliklə satışda: Standart - 60 manat, VİP - 180 manat.

Əlaqə telefonu: +994553434090, +994503327007.