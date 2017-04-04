МЧС распространило сообщение о пожаре на рынке в Баку

2017-04-04 05:10 | www.apa.az | 4

Министерство чрезвычайных ситуаций распространило сообщение о пожаре, произошедшем на рынке «Тезе Базр» в Насиминском районе Баку.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, пожар охватил примерно 400 квадратных метров территории общей площадью 1,5 гектара, в результате чего сгорели воспламеняющиеся конструкции одноэтажных магазинов и прилавки.

Остальную часть рынка удалось защитить от пожара. Огонь был потушен пожарными.