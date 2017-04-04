Взрыв в метро Петербурга совершил террорист-смертник

2017-04-04 05:26 | www.apa.az | 4

По предварительным данным, взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга привел в действие террорист-смертник.

Как передает АПА, об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Его личность предварительно установлена. Он уроженец Средней Азии и имел связи с сирийскими боевиками", - сообщили в правоохранительных органах.



По его словам, мощность самодельного взрывного устройства составила 200-300 г в тротиловом эквиваленте.

При этом источник добавил, что взрывное устройство, приведенное в действие в метро в Санкт-Петербурге, было аналогично тому, которое обезвредили на станции "Площадь восстания".