Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Причиной конфликта и потерь является только то, что армянский солдат находится на азербайджанской земле

2017-04-04 01:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/- Сегодня Азербайджанское государство способно оказать всю необходимую поддержку солдату, армии Азербайджана.

Об этом в понедельник сказал Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева подводя итог встречи с группой солдат и офицеров азербайджанской армии, получивших ранения в ходе апрельских боев.

"Это мы услышали и в выступлениях министров. Я уверена, что освобождение от оккупации наших земель самое большое желание каждого гражданина Азербайджана. Мы все очень хорошо знаем, что самая большая проблема Азербайджана именно этот конфликт. Мы все верим, что день, когда будет восстановлена справедливость скоро наступит, наши земли будут освобождены, наши беженцы, вынужденные переселенцы вернуться на свои родные земли, в родные дома. Конечно усилия азербайджанской армии, азербайджанского солдата в этом деле неоценимы. Поэтому, наряду с государством, каждый гражданин, народ Азербайджана продемонстрировал в те дни единство. В каждом был энтузиазм. Каждый чувствовал себя очень уверенно. Уверена, что эту победу отмечала у себя дома каждая семья. Долг каждого азербайджанца, оказывать помощь армии, солдатам. Еще раз говорю, азербайджанское государство способно оказывать и оказывает эту помощь. У государства имеются все возможности, оно оказывает и продолжит оказывать помощь. Однако, я чувствую, что и люди готовы оказывать эту поддержку",- сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Она еще раз подчеркнула, что солдаты и офицеры Азербайджана продемонстрировали в дни апрельских боев настоящий героизм.

"Продемонстрированный вами героизм, конечно, в первую очередь, был военной победой. В результате этой победы была освобождена часть наших земель. Сейчас там закладываются поселки, люди вернутся в свои дома. Однако наряду с этой военной победой, это общенародная победа. Потому что вы дали людям новое дыхание, новую уверенность. Часть наших земель была освобождена от оккупации. То есть появилась уверенность, что мы обязательно освободим от оккупации все наши земли. Потому что справедливость должна быть восстановлена. Господин Президент в своих выступлениях неоднократно говорил, что мы не заримся на земли других стран. Наши солдаты не находятся на земле другого государства. Наши сыновья защищают родные земли, сражаются и жертвуют своими жизнями за родные земли",- сказал Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Первая леди Азербайджана отметила, что после апрельских боев она встретилась с матерями солдат шехидов.

"Я еще раз склоняю голову перед этими женщинами - матерями, женами, сестрами, членами семей. Потому что они вырастили таких детей, имена которых произносит, гордится которыми весь народ. На встречах с матерями шехидов я еще раз увидела, что у таких женщин могут быть только такие сыновья. Потому что они и сами матери герои. Конечно, для матери не может быть тяжелее горя, чем потеря ребенка. Но даже в этот тяжелый момент они говорили: я горжусь тем, что мой сын пожертвовал жизнью во имя Родины, стал шехидом. А поэтому я еще раз хочу сказать, что Азербайджанское государство, народ Азербайджана и азербайджанская армия выступают в этом вопросе полностью с единой позиции. Правда и справедливость на нашей стороне. Уверена, что этот конфликт найдет свое решение в скором времени. Еще раз повторяю, ни один народ не хочет чтобы была война. Уверена, что и армянский народ не хочет, чтобы была война. И азербайджанский народ не хочет чтобы была война. Мы хотим урегулировать этот конфликт мирным путем. Причиной конфликта и потерь является только то, что армянский солдат находится на азербайджанской земле. Оккупационные силы должны быть выведены с азербайджанских земель",- сказала Первый вице-президент Азербайджана.

Первая леди Азербайджана еще раз выразила признательность и уважение солдатам и офицерам, получивших ранения в ходе апрельских боев.

Она отметила, что в ходе своего выступления министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов отметил, что Фонд Гейдара Алиева принимает участие в проекте обеспечения протезами.

"Этот вопрос находится под полным контролем наших сотрудников. Наверное у вас есть достаточная информация о деятельности Фонда Гейдара Алиева. Еще раз скажу, что сотрудники нашего Фонда всегда готовы помогать вам. В различных случаях, разных ситуациях, это жизнь, все может произойти, вы можете обращаться в Фонд. Я даю вам слово, что любое обращение будет рассмотрено и по мере возможностей мы будем стараться помочь вам",- сказал Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева.