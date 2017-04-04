В Баку горит рынок "Təzə Bazar"

2017-04-04 02:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Насиминском районе Баку на рынке "Təzə Bazar" ("Новый базар") произошел пожар, сообщает в понедельник сайт МЧС.

На линию Центра Управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что в Насиминском районе г. Баку на рынке "Təzə Bazar" произошел пожар.

На место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны.

В настоящее время пожар локализован. Продолжаются работы по тушению пожара.