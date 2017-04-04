В Колумбии селевые потоки привели к гибели 273 человек

2017-04-04 06:01 | www.apa.az | 4

Число погибших при прохождении селевого потока по городу Мокоа достигло 273 человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее называлась цифра в 262 погибших.

Президент Хуан Мануэль Сантос объявил, что совет министров страны уже объявил чрезвычайную ситуацию в экономике, социальной сфере и экологии.

Трагедия произошла в ночь на 1 апреля, когда вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток.