МЧС: После теракта в метро Петербурга госпитализирован 51 человек

2017-04-04 06:13 | www.apa.az | 4

Число пострадавших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга возросло до 51 человека.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

В обнародованном списке фигурирует 51 человек, из которых удалось опознать 47 пострадавших. Имена четырех женщин к настоящему моменту не известны.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о 45 пострадавших.