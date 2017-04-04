Нурсултан Назарбаев: Казахстан делает все возможное для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта

2017-04-04 03:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Казахстан делает все возможное для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом в понедельник сказал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в совместном с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для печати.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович. Во-первых, я благодарю Вас за приглашение совершить этот официальный визит. Мы с нетерпением его ждали, с большим удовольствием прибыли, ощущаем братское отношение, чувство дружбы, гостеприимство со стороны наших азербайджанских друзей. На наших встречах вчера вечером и сегодня утром в узком и расширенном составе мы обсудили весь комплекс вопросов, о которых Вы, в общем-то, все рассказали. Мне остается только добавить, что основной позицией наших взаимоотношений остается торговля. На базе расширения торговли нужно развивать все другие отношения. Это – базис, основа. В торговых отношениях мы особо подчеркнули важность увеличения товарооборота. Объем товарооборота в 140 миллионов долларов не то что не отвечает потенциалу, но не показывает наши возможности. Поэтому в этой части на первое место выходит транспортно-логистическое сотрудничество через Каспийское море", - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что Казахстан вовлечен в новый Шелковый путь, на основе предложения Китайской Народной Республики «Один пояс - один путь».

"Построена железная дорога от границы Китая до Каспийского моря общей протяженностью около 2000 километров. Эта дорога уже работает и дает свои плоды. Автомобильная дорога «Западный Китай - Западная Европа» тоже продвигается, построены 2700 километров автобана. Сейчас речь идет о том, чтобы из Китая возить контейнеры. Контейнеры уже попадают в Западную Европу, в Великобританию, если Вы слышали, за 14 суток, тогда как через моря и океаны это идет 40-45 суток. А сейчас вопрос стоит о том, чтобы везти грузы в Европу через Кавказ, через Баку, через Каспийское море. А здесь огромный потенциал. Расчеты показывают, что объем перевозок будут определяться 6-7 миллиардами долларов. Из них добрая часть будет проходить через Баку. И расчеты показывают, что Азербайджану это принесет доход в 500-600 миллионов долларов. То есть здесь очень большой потенциал. И мы попросили все государства - Турцию, Грузию, Азербайджан, Казахстан - посмотреть, чтобы сделать выгодными тарифы для перевозок", - сказал Президент Казахстана.

Глава государства отметил, что в связи с событиями, произошедшими между Турцией и Россией, увеличилась перевозка через Кавказ.

"Мы сразу почувствовали, что ни Баку, ни Актау не смогли даже переработать. Украина теперь хочет именно через этот маршрут торговать со всей Центральной Азией. Поэтому здесь открываются очень большие возможности, мы это отметили. Второй вопрос. Ильхам Гейдарович отметил: если посмотреть, какой импорт Казахстана, экспорт и импорт у Азербайджана, получается, что те товары, которые у нас друг у друга есть, мы закупаем за тридевять земель. Например, сахар. В Казахстане большой дефицит сахара, мы его закупаем, мы можем покупать здесь. Или Азербайджан покупает сигареты за примерно 250 миллионов. Мы могли бы поставлять половину этого и т.д. Если посмотреть на этот список товаров, мы можем резко увеличить товарооборот. До 500 миллионов мы ставили задачу до 2020 года. Но когда я услышал вчера, что только наши транспортные министерства подписали договор на 500 миллионов, мы можем говорить, что можем выйти на товарооборот в объеме 1 миллиарда.

За счет индустриальной политики мы ведем строительство современных паровозов, тепловозов, верхних строений железнодорожных путей, стрелочных переводов и т.д. Все это необходимо Азербайджану, и мы будем это поставлять. Металлическая продукция, медь, сталь и т.д", - сказал глава Казахстана.

Назарбаев добавил, что Только объем овощной продукции из Азербайджана за один год вырос в 12 раз.

"Это говорит о колоссальных возможностях между нашими странами, то есть вот - торговля. Второе в торговле - это энергетика. Мы когда-то поддержали Баку-Тбилиси-Джейхан, и в будущем есть перспектива, казахстанская нефть пойдет и по этой магистрали в Турцию, Европу и дальше. Мы обсудили и этот вопрос. И специальный логистический центр, построенный азербайджанской стороной в Баку, и наш зерновой терминал в Баку и Актау дают возможность сохранять и отгружать соответствующую продукцию между нашими странами. То есть транспорт, энергетика, торговля в сельском хозяйстве – основые отрасли товарооборота между нашими странами", - сказал Нурсултан Назараев.

Глава Казахстана сказал, что президенты, встречаясь, не могут не обсуждать проблемы региональной безопасности, всеобщей безопасности, и в этой связи Казахстан как непостоянный член Совета Безопасности сосредоточит главное внимание, конечно, на нашем регионе и регионе Центральной Азии, включая Сирию, Афганистан.

"В этой связи могу еще раз подчеркнуть, что Казахстан в армяно-азербайджанском конфликте придерживается принятых Организацией Объединенных Наций резолюций, за которые мы голосовали. То есть общепринятых норм международных отношений. Вообще, Казахстан поддерживает добрые отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией и Грузией. И мы хотели бы, чтобы здесь был мир и вопрос был решен мирным путем. Все, что мы можем сделать на этом пути, мы делаем, стимулируя, предлагая всем странам решить этот вопрос мирным путем. Кстати, это отвечает интересам как армянского, так и азербайджанского народов и всех нас. Мы все вместе живем, нам надо торговать, жить и надо развиваться.

Также нас беспокоит терроризм, который происходит в мире. Вы знаете, что сирийский процесс в Астане тоже идет, где нам удалось собрать и оппозицию, и правительства, и государства, которые вовлечены во все эти дела. Работаем над этими вопросами", - сказал Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев отметил, что этот визит, наши переговоры проложат совершенно новый путь, дадут новый импульс азербайджано-казахским отношениям.

"Они выгодны для обоих государств, укрепляют традиционную дружбу между нашими странами, доверие, оттого что у нас одна история, одна культура, один язык , общие корни, и это нас сближает. Между Казахстаном и Азербайджаном нет нерешенных проблем, никаких конфликтных ситуаций, наши пути открыты для сотрудничества. Я лично очень доволен переговорами, их успехом, конечно, это стало возможным при поддержке азербайджанской стороны. Ильхам Гейдарович, я очень благодарен Вам лично за гостеприимство, дружбу, которые проявлены с Вашей стороны к Казахстану. Я приглашаю Вас совершить официальный визит в Казахстан, приглашаю Вас быть почетным гостем на открытии «Экспо-2017» 10 июня, быть гостем Шанхайской организации сотрудничества, как председательствующий я Вас тоже приглашаю. На этих встречах мы продолжим наш диалог и проверим как будут выполняться данные сегодня поручения. Межправительственной комиссии, нашим правительствам поручено проанализировать все возможности, составить дорожную карту , соответствующие соглашения и проводить практическую работу.

Я благодарю вас всех за внимание, за дружбу, за отношения. Желаю азербайджанскому народу больших успехов, счастья и процветания. Поздравляю с проведением референдума, надеюсь, это будет служить на благо Вашего народа и на благо дружбы между нашими государствами. Благодарю за внимание", - добавил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.