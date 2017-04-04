Трамп позвонил Путину после взрыва в Петербурге, они обсудили борьбу с терроризмом

2017-04-04 03:53 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, главы двух государств выразили общее мнение о том, что с терроризмом необходимо бороться сообща.



"В телефонном разговоре с Владимиром Путиным Дональд Трамп выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате варварского теракта, совершенного в петербургском метро, и просил передать слова поддержки российскому народу", - сказал Песков.

"Путин поблагодарил своего американского коллегу за проявленную солидарность", - добавил он.

"Президенты отметили, что терроризм - это зло, с которым нужно бороться сообща", - сообщил пресс-секретарь.

По словам Пескова, "Путин и Трамп условились продолжать контакты".

Взрыв неустановленного устройства произошел в понедельник около 14:40 по московскому времени в вагоне поезда на перегоне между станциями петербургского метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт, но проверяет и другие возможные версии. По последним данным НАК, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадали.