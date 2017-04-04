Курс доллара упал в Токио из-за тревожной реакции инвесторов на взрыв в Санкт-Петербурге

2017-04-04 08:07 | www.trend.az | 4

Курс доллара США во вторник существенно упал в Токио на фоне тревожной реакции инвесторов на взрыв в метро Санкт- Петербурга, передает ТАСС.

По состоянию на 10:00 по местному времени за один доллар давали примерно 110,6 иены - почти на 0,8 иены меньше, чем сутки назад.

"После взрыва в России, - отмечает комментатор информационного агентства Kyodo, - инвесторы стараются избежать рисков и покупают японские иены как относительно безопасный финансовый инструмент. Интерес к долларам снижается также на фоне беспокойства, который вызывает политика президента США Дональда Трампа".

"Настроения инвесторов на валютном рынке, - отмечает аналитический портал Nikkei, - существенно ухудшились после взрыва в метро Санкт-Петербурга. Это привело к продаже долларов и покупке иен как к средству обойти возможные неожиданности на рынке".

Торги на бирже открылись снижением котировок. Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций (к 03:15 мск) снизился на 0,59%, до 18 932,05 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, опустился на 0,62%, до 1 514,48 пункта.

Фактором снижения на открытии стала реакция рынка на теракт в Санкт-Петербурге, считает аналитик Daiwa Securities Юкио Исидзуки. "Инвесторы играют на понижение, беспокоясь о возможных последствиях", - отметил он.