Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı mesajı

2017-04-04 03:19 | www.trend.az | 1

Türkiye, St. Petersburg metrosundaki saldırıyı kınayarak, hayatını kaybedenler için Rusya'ya başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki patlamada çok sayıda can kaybı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Terörün her türlüsüne karşı olduğunu defaatle açıklamış bir ülke olarak bu alçak terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hadisede hayatlarını kaybedenlerin kederli yakınlarına, Rus yönetimine ve dost Rus halkına en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Milliyet