Взрыв в метро Петербурга совершил террорист-смертник

2017-04-04 08:34 | www.oxu.az | 2

По предварительным данным, взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга привел в действие террорист-смертник.



Как передает Oxu.Az, об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.



«Его личность предварительно установлена. Он уроженец Средней Азии и имел связи с сирийскими боевиками», - сообщили в правоохранительных органах.

По его словам, мощность самодельного взрывного устройства составила 200-300 г в тротиловом эквиваленте.



При этом источник добавил, что взрывное устройство, приведенное в действие в метро в Санкт-Петербурге, было аналогично тому, которое обезвредили на станции «Площадь восстания».

A.C.

