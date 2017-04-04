Петербургское метро возобновило работу в полном объеме

2017-04-04 08:41 | www.trend.az | 3

Санкт-Петербургский метрополитен утром во вторник возобновил работу в полном объеме после теракта, передает РИА Новости со ссылкой на администрация губернатора Петербурга.

"Петербургский метрополитен с утра начал работу в полном объеме: по всем линиям и станциям", - говорится в сообщении.

Тем не менее, по информации администрации губернатора Петербурга, до 10 часов утра продолжится движение автобусов-дублеров по маршруту 2М (60 автобусов, от станции "Петроградская" до станции "Московская"). Усиленные и измененные маршруты городского электротранспорта будут действовать весь день.