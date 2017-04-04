Пожар на рынке «Тезе Базар» – ФОТО + ВИДЕО

2017-04-04 09:02 | www.oxu.az | 3

МЧС распространило сообщение о пожаре на рынке в Баку.

Министерство чрезвычайных ситуаций распространило сообщение о пожаре, произошедшем на рынке «Тезе Базр» в Насиминском районе Баку.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт МЧС, пожар охватил примерно 400 квадратных метров территории общей площадью 1,5 гектара, в результате чего сгорели воспламеняющиеся конструкции одноэтажных магазинов и прилавки.

Остальную часть рынка удалось защитить от пожара. Огонь был потушен пожарными.

08:30

Сегодня ночью на территории рынка «Тезе Базар» начался пожар.

Как передает Oxu.Az, пожар, начавшийся в одном из фруктово-овощных павильонов, за короткое время охватил большую площадь. На место происшествия были привлечены пожарные бригады из разных районов столицы.

Борьба с огнем продолжалась в течение 40-45 минут. Пожарные потушили огонь, остальная часть рынка была защищена от огня.

По предварительным данным, владельцам торговых точек нанесен существенный материальный ущерб.

A.M.