Узбекистан до 2020 года осуществит проект по расщирению мощностей Шуртанского ГХК

2017-04-04 09:16 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Национальная холдинговая компания (НХК) "Узбекнефтегаз" в 2-17 – 2019 годах планирует осуществить проект по расширению производственных мощностей Шуртанского газохимического комплекса (ГХК, Кашкадарьинская область, юг Узбекистана) по производству полиэтилена на 75 тысяч тонн в год, сообщил Trend представитель холдинга.

«В настоящее время мощность Шуртанского ГХК по выпуску полиэтилена составляет 125 тысяч тонн, по завершению проекта в конце 2019 года они увеличатся до 200 тысяч тонн», сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительная стоимость проекта составляет 400 миллионов долларов.

Финансирование проекта планируется осуществить за счет за счет кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана в размере 100 миллионов долларов, кредитов международных финансовых организаций в объеме 250 миллионов долларов и собственных средств "Узбекнефтегаза".

К реализации проекта планируется привлечь корейскую GS Engineering & Construction, которая участвовала в строительстве Устюртского ГХК. Форма партнерства с потенциальным инвестором обсуждается.

Шуртанский ГХК проектной мощностью 125 тысяч тонн полиэтилена в год введен в строй в 2001 году. Предприятие также ежегодно производит 137 тонн сжиженного газа, 130 тысяч тонн легкого конденсата, 4,2 миллиарда кубометров товарного газа и четыре тысячи тонн серы. С 2006 года налажена переработка полиэтилена и выпуск труб и соединительных деталей для газопроводов мощностью 2,5 тыс. тонн в год.

Помимо Шуртанского ГХК в Узбекистане действуют Мубарекский ГПЗ (Кашкадарьинская область, юг Узбекистана, входит в структуру НХК «Узбекнефтегаз») и Устюртский ГХК, введенный в строй в 2015 году.

Мощность Мубарекского ГПЗ (введен эксплуатацию в 1971 году) по очистке и осушке природного газа составляет 33,5 миллиарда кубометров, производство стабильного газа-конденсата - 186 тысяч тонн, сжиженного газа - 258 тысяч тонн, технической газовой серы - 417 тысяч тонн в год.

Производственные мощности Устюртского ГХК позволяют ежегодно перерабатывать 4,5 миллиарда кубометров природного газа и производить до четырех миллиардов кубометров товарного газа, 387 тысяч тонн полиэтилена, 83 тысячи тонн полипропилена и 102 тысячи тонн пиролизного бензина.

(Автор: Демир Азизов)