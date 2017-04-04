Глава Удмуртии задержан
2017-04-04 09:12 | www.oxu.az | 33
Глава Удмуртии Александр Соловьев задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил источник в правоохранительных структурах.
«Утром его отправили в Москву», - добавил собеседник.
Какая именно организация и по какому делу произвела задержание, он не уточнил.
Других подробностей не приводится.
20 марта в Сахалинской области задержали министра сельского хозяйства региона Михаила Кузьменко. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Вместе с ним была задержана и его заместитель Тамара Муленкова.
Н.О.