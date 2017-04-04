Глава Удмуртии задержан

2017-04-04 09:12 | www.oxu.az | 33

Глава Удмуртии Александр Соловьев задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил источник в правоохранительных структурах.

«Утром его отправили в Москву», - добавил собеседник.

Какая именно организация и по какому делу произвела задержание, он не уточнил.

Других подробностей не приводится.

20 марта в Сахалинской области задержали министра сельского хозяйства региона Михаила Кузьменко. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Вместе с ним была задержана и его заместитель Тамара Муленкова.

Н.О.