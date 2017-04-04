Прямые инвестиции Азербайджана за рубеж в 2016 г. превысили $2,5 млрд

2017-04-04 09:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В 2016 году чистые финансовые активы Азербайджана составили 7,24 миллиарда долларов, что на 47,2 процента меньше показателя 2015 года, говорится в платежном балансе, опубликованном на сайте Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Для сравнения: в 2015 году этот показатель составил 13,72 миллиарда долларов.

Согласно данным платежного баланса, чистые финансовые активы в отчетный период были сформированы за счет осуществленных Азербайджаном за рубежом прямых инвестиций (2,57 миллиарда долларов), портфельных инвестиций (-44,3 миллиона долларов), производных финансовых инструментов (- 0,7 миллиона долларов) и других капиталовложений (4,72 миллиарда долларов).

Из прямых инвестиций 2,04 миллиарда долларов вложены Азербайджаном в нефтегазовый сектор, 538,4 миллиона долларов – в другие сферы.

Другие инвестиции включают торговые кредиты и авансы (4,72 миллиарда долларов), кредиты и ссуды (-7,1 миллиона долларов), депозиты и наличность (4,8 миллиона долларов).

Чистые финансовые обязательства Азербайджана в отчетном периоде были сформированы на сумму 4,48 миллиарда долларов. При этом 7,32 миллиарда долларов приходятся на привлеченные в экономику страны прямые инвестиции, 443,6 миллиона долларов – портфельные инвестиции.

Кроме того, в отчетный период были репатриированы 2,82 миллиарда долларов инвестиций, а отток других инвестиций составил 460,3 миллиона долларов.

Около 62,5 процента (2,81 миллиарда долларов) прямых инвестиций (без учета репатриации) были вложены в нефтегазовый сектор Азербайджана, а оставшиеся 1,69 миллиарда долларов – в другие сферы.

Другие инвестиции включают торговые кредиты и авансы (105,7 миллиона долларов), кредиты и ссуды (-9,4 миллиона долларов), депозиты и наличность (-556,6 миллиона долларов).

(Автор: Анвар Мамедов)