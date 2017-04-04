Нефть дешевеет на росте добычи в Ливии

2017-04-04 09:42 | www.apa.az | 3

В ходе электронных торгов на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX цена нефти марки WTI упала на 0,01 доллара или 0,02% и составила 50,24 доллара за баррель. Как сообщает АПА-Экономикс, на лондонской бирже ICE баррель нефти сорта Brent подешевел на 0,01 доллара или 0,02% до 53,11 доллара.

В понедельник стало известно, что производство нефти на крупнейшем месторождении Ливии - аш-Шарара - возобновилось. До этого объем добычи опускался до 220 тыс. баррелей в сутки из-за форс-мажорных обстоятельств, пишет MarketWatch.

Несмотря на то, что увеличение добычи в Ливии является незначительным на фоне усилий государств ОПЕК и не-ОПЕК по сокращению производства нефти, этот фактор ослабляет уверенность трейдеров в том, что нефтедобывающие страны смогут решить проблему избытка предложения нефти на мировом рынке. Сейчас внимание рынка направлено на данные о запасах в США, которые будут опубликованы в среду Министерством энергетики страны. Согласно прогнозу экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в США снизились за прошлую неделю на 200 тыс. баррелей.