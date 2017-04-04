Беларусь выплатит «Газпрому» 726 млн долларов долга за газ

2017-04-04 09:27 | www.oxu.az | 3

Минск выплатит российскому «Газпрому» долг в размере 726 млн долларов за поставленный газ после парафирования скорректированных документов по нефти и газу.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили представители министерства энергетики России.

Такое решение было принято после переговоров, отметили в ведомстве.

«После их парафирования белорусская сторона выплатит «Газпрому» долг в размере порядка 726 млн долларов», - сказано в сообщении Минэнерго России.

Сообщается, что в ближайшие дни будут восстановлены поставки нефти в Беларусь. Их объем составит 24 млн тонн в год.

Н.О.