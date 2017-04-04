При теракте в петербургском метро погибла азербайджанка – ФОТО
2017-04-04 09:32 | www.oxu.az | 3
В социальных сетях появилась информация о ещё одной жертве теракта в петербургском метро. Ночью в больнице от тяжёлых травм скончалась молодая азербайджанка Дильбара Алиева.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life.ru, в больнице она проходила как неизвестная пациентка, предположительно Алиева Тамара, 21 год. Поступила в крайне тяжёлом состоянии, умерла в стационаре.
Информация проверяется.
Отметим, что в результате взрыва в петербургском метро погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.
Также, один из раненых в результате совершенного теракта оказался азербайджанцем.
Н.О.