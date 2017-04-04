В Азербайджане усилен надзор над иностранцами без виз

2017-04-04 09:40 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в безвизовом порядке, получат новый документ – миграционную карту, содержащую в себе информацию о них и сроки их временного пребывания в стране.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим в Миграционный кодекс вносятся изменения.

Согласно изменениям, прибывшие в Азербайджан в безвизовом порядке иностранцы и лица без гражданства должны заполнить миграционную карту и при прохождении контрольно-пропускных пунктов на границе предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

У.А.

