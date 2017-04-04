В Ташкенте представлены проекты памятника Исламу Каримову

2017-04-04 09:54 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Центральном выставочном зале Академии художеств в Ташкенте стартовал открытый международный конкурс на лучший проект памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову. Вниманию посетителей представлены 68 проектов, поданных на конкурс 58 авторами из Узбекистана, Туркменистана, Украины, Южной Кореи, Италии, Германии и Австралии.

Конкурс проводится в соответствии с постановлением президента Шавката Мирзияева об увековечении памяти Ислама Каримова, принятым в декабре прошлого года. Окончательный вариант памятника будет выбран специальной комиссией из 11 человек, утвержденной Кабинетом министров. Как сообщалось, памятники первому президенту будут установлены в Ташкенте, Самарканде и Карши.

Ислам Каримов возглавлял Узбекистан с 1989 года, скончался второго сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта.

В президентских выборах, состоявшихся в Узбекистане четвертого декабря 2016 года, президентом страны был избран Шавкат Мирзияев, работавший до этого премьер-министром.

(Автор: Демир Азизов)