Армяне обстреляли азербайджанские села

2017-04-04 09:55 | www.oxu.az | 2

Подразделения вооруженных сил Азербайджана за сутки нарушили режим прекращения огня в общей сложности 121 раз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, ВС Армении с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района и в селах Чинари, Мосесгерх Бердского района Армении, подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гушчу Айрым, Гаймаглы Газахского района, Агдам и Мунджуглу Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили, Джевахирли Агдамского района, Горган, Гараханбейли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгёльского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

А.М.

