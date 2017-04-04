Азербайджан и Россия: отношения, прошедшие испытание временем – Эльмар Мамедъяров

2017-04-04 10:00 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская Республика за 25-летний период после восстановления независимости добилась внушительного прогресса в укреплении своей государственности, говорится в статье главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова, опубликованной российской «Независимой газетой». Современный Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева, успешно продолжающего политический курс, заложенный Гейдаром Алиевым, превращается во все более значимый фактор мировой и региональной политики, говорится в статье. Это обусловлено прежде всего внутриполитической стабильностью, устойчивой экономикой, правильно сориентированной и умело проводимой внешней политикой, пишет министр. В результате реализации транснациональных транспортно-коммуникационных и энергетических проектов Азербайджан стал экономическим лидером региона и важным игроком на глобальной карте мира, говорится в статье.

«Многовекторность и сбалансированность нашей внешней политики позволили установить равноправные, основанные на взаимном уважении интересов, отношения со всеми государствами и международными структурами. Как результат – Азербайджану удалось значительно расширить географию внешних связей, добиться твердых позиций и авторитета на международной арене, завоевать репутацию самодостаточного и предсказуемого партнера», - пишет Мамедъяров.

25-летний юбилей установления дипломатических связей России и Азербайджана является неким итогом исторического пути двух независимых государств, говорится в статье. Современные отношения между Азербайджаном и Россией носят характер стратегического партнерства, где позиции двух стран совпадают по большинству ключевых вопросов, говорится в статье. Наши связи опираются на взаимоуважение и взаимовыгодное сотрудничество, пишет Мамедъяров. Сегодня, когда многие партнерские отношения с Россией проходят испытание на прочность, связи между нашими странами интенсивно развиваются, охватывая все сферы. Договорно-правовая база отношений наших стран насчитывает более 200 межгосударственных, межправительственных и межрегиональных соглашений. Россия является одним из главных торговых партнеров Азербайджана, говорится в статье. Во внешнеторговую деятельность с Азербайджаном включены предприятия, компании и фирмы 70 российских регионов, экспортирующих свыше 1 тыс. наименований товарной номенклатуры. С около 40 субъектами РФ подписаны соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Доброй традицией стало проведение азербайджано-российского регионального форума с участием политических и деловых кругов, глав регионов, пишет Мамедъяров.

«Наши связи еще более обогащаются посредством механизмов регионального сотрудничества в трехстороннем формате. В 2016 году были проведены встречи на уровне президентов и министров иностранных дел Азербайджана, России и Ирана. Сотрудничество в данном формате имеет стратегическое значение для развития трансрегионального взаимодействия, в том числе реализации международного транспортного коридора «Север–Юг».

Активно реализуются гуманитарные связи. Важное место в этом контексте занимает русский язык, к сохранению и развитию которого в Азербайджане относятся самым внимательным образом: существует свыше 335 средних школ и 27 университетов с образованием на русском языке. В Баку функционируют филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, филиал Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова», - говорится в статье.

Особая роль в развитии межкультурного сотрудничества принадлежит Фонду Гейдара Алиева, возглавляемого Првым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, пишет Мамедъяров. Благодаря деятельности фонда азербайджанская культура широко представлена в России в своих лучших образцах, на различных площадках и в различных форматах: конкурсах, фестивалях, выставках, концертных и театральных турах. При содействии фонда на территории России были реконструированы школы, открыт детский развлекательный городок, был сооружен мост дружбы России и Азербайджана, проводятся многочисленные благотворительные акции, говорится в статье.

Стержнем гуманитарных связей являются азербайджанская диаспора в России и русская община в Азербайджане. Отмечу, что 120-тысячная русская община в Азербайджане – самая большая на Южном Кавказе. Это достойные граждане Азербайджана, которые вносят большой вклад в развитие нашей страны, говорится в статье.

В сфере туризма существуют хорошие перспективы развития. Ежегодно увеличивается количество туристов из России в Азербайджан, что обусловлено прежде всего хорошими условиями для отдыха россиян – благоприятное географическое положение и отсутствие языкового барьера, говорится в статье.

Совместное сотрудничество Азербайджана и России в борьбе с терроризмом и организованной преступностью является важным вкладом в обеспечение стабильности и безопасности в регионе. Азербайджан прилагает немалые усилия к снижению напряженности и созданию добрососедского климата в регионе, говорится в статье. Оккупация территорий нашей страны Арменией, невыполнение четырех резолюций Совета Безопасности ООН о полном и безоговорочном выводе армянских вооруженных сил из захваченных ими районов Азербайджана являются основным фактором, подрывающим стабильность и создающим угрозу мира в регионе и на пространстве ОБСЕ в целом, говорится в статье.

«Наша страна является сторонником мирного разрешения конфликта путем переговоров в рамках международного права. Поэтому мы возлагаем надежды на проявление всеми ответственными членами мирового сообщества принципиальной позиции в деле восстановления территориальной целостности Азербайджана. Особая роль здесь, безусловно, принадлежит Российской Федерации как постоянному члену Совета Безопасности ООН, сопредседателю Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта и стране, географически и исторически тесно связанной с Южным Кавказом. Последние переговоры, которые прошли в Санкт-Петербурге между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Армении Сержем Саргсяном по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина, вселили определенные надежды, что затянувшийся вопрос по выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана найдет свое положительное решение. Однако, к сожалению, после этой встречи Армения всячески под различными предлогами старается избежать продолжения переговоров», - пишет Мамедъяров.

(Автор: Эльмира Таривердиева )