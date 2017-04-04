МВД: Сообщения о переходе полиции на усиленный режим работы безосновательны

2017-04-04 10:10 | www.apa.az | 2

«Сообщения о том, что органы внутренних дел Азербайджана перешли на усиленный режим работы, безосновательны».

Об этом в ответ на запрос АПА сообщил начальник пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

Э.Захидов выразил отношения к сообщениям о том, что после теракта в метро в Санкт-Петербурге полиция Азербайджана перешла на усиленный режим работы. По его словам, сотрудники полиции работаю по обычному рабочему графику.