МВД: Сообщения о переходе полиции на усиленный режим работы безосновательны
2017-04-04 10:10 | www.apa.az | 2
«Сообщения о том, что органы внутренних дел Азербайджана перешли на усиленный режим работы, безосновательны».
Об этом в ответ на запрос АПА сообщил начальник пресс-службы МВД Эхсан Захидов.
Э.Захидов выразил отношения к сообщениям о том, что после теракта в метро в Санкт-Петербурге полиция Азербайджана перешла на усиленный режим работы. По его словам, сотрудники полиции работаю по обычному рабочему графику.