Режим прекращения огня был нарушен 121 раз

2017-04-04 10:12 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района и в селах Чинари, Мосесгех Бердского района Армении были подвергнуты обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гушчу Айырым, Гаймаглы Газахского района, Агдам и Мунджуглу Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили, Джавахирли Агдамского района, Горган, Гараханбейли и Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраилского районов.