Опубликован список пострадавших при теракте в Петербурге – ОБНОВЛЕНО

2017-04-04 09:59 | www.oxu.az | 2

МЧС России опубликовало список пострадавших при теракте в петербургском метро.

Как передает Oxu.Az, на сайте регионального управления приведены фамилии 51 человека, которые, по состоянию на утро 4 апреля, остаются в больницах города.

По последним данным, в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 11 человек. Сообщалось, что семеро погибли на месте, остальные умерли в больницах.

После теракта в розыск были объявлены двое человек. При этом, по неподтвержденным данным, взрыв мог совершить смертник. Он же мог оставить вторую бомбу, которую затем обезвредили саперы.

19:47 (3.04.2017)

В Санкт-Петербурге со вторника, 4 апреля, объявлен трехдневный траур в связи со взрывом в метрополитене. Соответствующее распоряжение дал губернатор города Георгий Полтавченко.

Как передает Oxu.Az, об этом на своей странице в Twitter сообщил Андрей Кибитов, руководитель пресс-службы администрации губернатора города Георгия Полтавченко.

Теле- и радиоканалам рекомендовано скорректировать сетки вещания и отказаться от развлекательных передач.

Днем 3 апреля в петербургской подземке произошел взрыв. Бомба сработала в вагоне поезда, находившегося в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По данным Национального антитеррористического комитета, погибли 9 человек, по сведениям городской администрации — 10. Позднее стало известно о смерти еще двух раненных.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил министру по чрезвычайным ситуациям Владимиру Пучкову и министру здравоохранения Веронике Скворцовой оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

С.Б.

