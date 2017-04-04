Закрытие центральных дорог парализовало движение транспорта

2017-04-04 10:05 | www.oxu.az | 2

Ограничение передвижения транспортных средств на некоторых улицах столицы вызвало серьезные пробки.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, парализовано движение транспорта на проспектах Гейдара Алиева, Бабека, улицах Юсифа Сафарова, Кероглу Рагимова, Наджафгулу Рагимова, Афияддина Джалилова и других.

Отметим, что в связи с ремонтными работами на улице Юсифа Сафарова - от пересечения с проспектом Гейдара Алиева в сторону центра города до пересечения с улицей Узеира Гаджибейли - движение автотранспортных средств будет полностью ограничено.

Дорога закрыта в ночь с 3 на 4 апреля и останется закрытой до завершения ремонтных работ. В качестве альтернативы водители смогут воспользоваться маршрутами: проспект Бабека - улица Фазаила Ибрагимова - проспект Ходжалы - улица Афияддина Джалилова, а также проспект Бабека - улица Наджафгулу Рафиева - улица Афияддина Джалилова.

А.М.

