Россию и Азербайджан связывают вековые традиции дружбы – МИД России

2017-04-04 10:18 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Четвертого апреля исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, говорится в статье опубликованной на сайте МИД России.

Россию и Азербайджан связывают вековые традиции дружбы, общая история и культура, переплетенные воедино судьбы миллионов людей. За истекшую четверть века нам удалось сохранить и приумножить это бесценное наследие, вывести отношения на уровень стратегического партнерства, говорится в статье.

Основополагающими документами, определяющими принципы и приоритеты двусторонних отношений, являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 3 июля 1997 года и Декларация о дружбе и стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 3 июля 2008 года, говорится в статье.

Высокой интенсивностью характеризуется политический диалог. Теплые, неформальные, доверительные и исключительно активные контакты поддерживаются между регионами, парламентами, ведомствами, главами двух государств. Плодотворно работают межправкомиссии по экономическому и военно-техническому сотрудничеству. Ведется активная работа по совершенствованию и расширению договорно-правовой базы, включающей межгосударственные, межправительственные и межрегиональные соглашения, говорится в статье.

Придерживаясь схожих взглядов на многие актуальные международные проблемы, Россия и Азербайджан эффективно поддерживают друг друга на мировой арене, говорится в статье.

Несмотря на неблагоприятную международную конъюнктуру, в последние годы устойчиво развивались двустороннее торгово-экономическое взаимодействие и инвестиционное сотрудничество. На азербайджанском рынке действуют более 600 совместных компаний, в т.ч. около 200 со стопроцентным российским капиталом и свыше 400 – в формате совместного предприятия. Накопленные российские инвестиции в Азербайджан к настоящему времени составляют около 1,4 млрд. долл. США говорится в статье.

Расширяются межрегиональные связи, в которые вовлечены предприятия из более чем 70 субъектов Российской Федерации. 17 российских регионов заключили с Азербайджаном соглашения об экономическом, культурном и научно-техническом сотрудничестве, говорится в статье.

Неизменно приоритетным остается наше взаимодействие в гуманитарной сфере с акцентом на укрепление доставшегося нам в наследство общего языкового, образовательного и культурного пространства. В России обучается около 15 тыс. граждан Азербайджана. С 2010 года в Баку работает филиал МГУ им. М.В.Ломоносова, 15 сентября 2015 года состоялось открытие Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова, говорится в статье.

Востребованной площадкой для обсуждения актуальных проблем развития современного общества стал наш совместный проект – действующий под патронатом президентов России и Азербайджана Бакинский международный гуманитарный форум, говорится в статье.

Достигнутые нашими странами за четверть века значительные успехи вселяют оптимизм и уверенность в том, что дальнейшее поступательное развитие российско-азербайджанских отношений будет способствовать реализации коренных интересов и чаяний наших народов, укреплению международного авторитета обеих стран, станет совместным вкладом в поддержание мира и взаимопонимания на Южном Кавказе и за его пределами, говорится в статье.

(Автор: Эльмира Таривердиева )